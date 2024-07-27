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Netanyahu’nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması Meclis'te kınandı

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Netanyahu’nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması Meclis&#039;te kınandı

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi. Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.

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