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Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro isteyen çeteye operasyon! 7 kişi tutuklandı

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Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro isteyen çeteye operasyon! 7 kişi tutuklandı
Başlık ResmiNevzat Aydın'dan 1 milyon euro isteyen çeteye operasyon! 7 kişi tutuklandı

İş adamı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro isteyen ve kendisini 'Çirkinler' adlı suç ağına mensup olarak tanıtan şüphelilere yönelik soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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İş adamı Nevzat Aydın'ı 1 milyon euro isteyerek tehdit ettiği öne sürülen 'Çirkinler' adlı suç ağına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Olay, Aydın'ın oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından yaşandı.

Aydın, kendisini 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olarak tanıtan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Kaan A. tarafından arandığını, kendisinden 1 milyon euro istendiğini belirterek şikâyetçi oldu.

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BİRÇOK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikâyet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında çete mensubu oldukları değerlendirilen 4 şüpheli, geçen perşembe günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Düzenlenen ikinci operasyonla 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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