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Nezarethane yemekleri gündem olmuştu: İstanbul Emniyet'i iddialara noktayı koydu

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Nezarethane yemekleri gündem olmuştu: İstanbul Emniyet'i iddialara noktayı koydu
Başlık ResmiNezarethane yemekleri gündem olmuştu: İstanbul Emniyet'i iddialara noktayı koydu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, nezarethanelerde gözaltındaki kişilere verilen yemeklerle ilgili sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yemek ihalelerinin açık ihale usulüyle gerçekleştirildiğini bildiren Emniyet, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmadığını açıkladı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında nezarethanelerdeki yemek hizmetleriyle ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

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İHALE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Emniyetten yapılan açıklamada, nezarethanelerde sunulan yemek hizmeti ihalesinin 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İhale sürecinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda, açık ihale usulü, şeffaflık ve rekabet ilkelerine uygun şekilde tamamlandığı vurgulandı.

KUMANYALAR KONTROLDEN GEÇİRİLİYOR

Gözaltındaki kişilere verilen kumanyaların gıda mevzuatı ve teknik şartnameye uygunluğunun titizlikle denetlendiği aktarıldı.

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Teslim alınan her gıda paketinden şahit numuneler alındığı ve bu numunelerin gerekli süre boyunca uygun saklama koşullarında korunduğu ifade edildi.

ZEHİRLENME İDDİALARI YALANLANDI

Gözaltındaki şahısların sağlık durumlarının düzenli olarak kontrol edildiğine dikkat çekilen açıklamada, yapılan muayenelerde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmadığı ifade edildi.

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