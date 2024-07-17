Nijer'le teröre karşı ortak adım sinyali! Doğal gaz ve petrol alanında imzalar atıldı

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan, Millî Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar, MİT Başkanı Kalın’ın da bulunduğu kalabalık bir heyetle gittiği Nijer'de kararlar alındı, imzalar atıldı. Bakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "İstikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı ayrıca tartıştık" ifadelerine yer verirken, iki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanında anlaşma yapıldı.

Türkiye, 100'lerce yıldır Batılılar tarafından sömürülen Afrika ülkelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ce MİT Başkanı İbrahin Kalın’ın temas için harekete geçtiği Nijer'de yeni gelişmeler yaşandı, petrol ve doğalgaza yönelik imzalar atıldı.

Bakan Fidan, Nijer'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulundu. Nijer Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani ile bir araya gelen Fidan, ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Afrika ile ortaklık politikamız her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlemekte. Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor.

Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken buradaki halkların, kardeşlerimizin yararını ve refahını esas alacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta.

TERÖRE KARŞI ORTAK ADIM ATILACAK

Özellikle bildiğiniz gibi Sahel bölgesindeki istikrarsızlık, terör sorunu her geçen gün daha da kronik bir hal almış durumda. Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayisini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı ayrıca tartıştık.

Eğitim ve sağlık alanında Dostluk Hastanesi, Maarif Okulları öğrenci bursları gibi faaliyetleri nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomi ve finans konularında işbirliğinin ilerletilmesi konusunu da görüştük.

"YATIRIMLARI ARTTIRMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Türk yatırımcılarının artması, müteahhitlik hizmetleri ticaretin ahdi zeminin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık. Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerimiz oldu. İşbirliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları arttırmayı kararlaştırdık.

Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eş güdüm içinde hayata geçireceğiz. Ziyaretimizin her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BAKAN FİDAN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer'de temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Niamey'de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü.

Bakan Fidan, Nijer temasları çerçevesinde bugün Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya gelmişti.

TÜRKİYE'DEN PETROL VE DOĞALGAZ HAMLESİ

Bakan Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlar, ilk olarak Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantı yaptı.

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz başlığında iş birliğini öngören "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladı. İmzalanan beyan ile iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Nijer'de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek.