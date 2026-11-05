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Nişantaşı'nın göbeğinde ağaç devrildi! Araçlar zarar gördü, sokak kapandı

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İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Nişantaşı'nda, yağmurun ardından büyük bir ağaç sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kalırken, sokak geçişlere kapatıldı.

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Ülke ve İstanbul genelinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç sokağa devrildi.

MADDİ HASAR VAR

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araçların ağacın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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