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Nükleer tesislere saldırı endişe saçıyor! "4 kritik bina hasar gördü"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nükleer tesislere saldırı endişe saçıyor! &quot;4 kritik bina hasar gördü&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail-İran çatışması tüm gerginliğiyle sürerken, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini hedef alması, kamuoyunda endişeye neden oldu. UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dünkü saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi dahil 4 kritik bina hasar gördü" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarına dün gece misilleme yapan İran, yeniden ateş altında. İsrail, son 2 günde gerçekleştirdiği saldırılarla İran'ın altyapısını hedef aldı.

İsrail'in nükleer tesisleri hedef alması, kamuoyunda endişeye yol açtı.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Nükleer tesislere saldırı endişe saçıyor! "4 kritik bina hasar gördü" - 1. Resim

"4 KRİTİK BİNA HASAR GÖRDÜ"

Açıklamada, "UAEA'nın edindiği bilgilere göre, dünkü saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi dahil 4 kritik bina hasar gördü. Natanz'da olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmiyor." bilgisine yer verildi.

Nükleer tesislere saldırı endişe saçıyor! "4 kritik bina hasar gördü" - 2. Resim

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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