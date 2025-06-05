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Numan Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Ortak evimiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Numan Kurtulmuş&#039;tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Ortak evimiz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çevre bilincinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirecek, daha güzel dünya için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutladı. Kurtulmuş, bu günün doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlılığın artmasına vesile olmasını diledi.

"DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu mesajı paylaştı:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ortak evimiz olan dünyayı koruma bilinciyle doğayla uyumlu, sürdürülebilir hayat anlayışını benimseyerek hep birlikte gereken adımları atmalıyız. Bu anlayışla, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevre bilincinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirecek, daha güzel bir dünya için hassasiyetle ve büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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