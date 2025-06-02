Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulacak noktaya geldi

Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulacak noktaya geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Numan Kurtulmuş&#039;tan DEM Parti&#039;ye ziyaret: Mesele Meclis&#039;te konuşulacak noktaya geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyasi parti turuna DEM Parti'yi ziyaret ederek devam eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Kurtulmuş şunları söyledi:

"TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yapıcı bir müzakerede bulunduk."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi konusundaki fikirlerimizi paylaştık.

Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Meclis'te komisyonun çalışması konusunda titiz bir çalışma yürüteceğiz."

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devlet sırlarını para karşılığı satmış! DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'a hapis cezası - GündemDEVA Partili Metin Gürcan'a hapisLastikçide, tamircide, kuaförde bile yapan oldu! Bu yıl af yok... "Herkes kendi işini yapsın" - GündemLastikçide, tamircide, kuaförde bile yapan oldu!Doğu Perinçek'in en yakınlarındandı... Oğuzhan Balkan Taksim'de intihara kalkıştı, hayati tehlikesi var - GündemPartinin önemli ismi intihara kalkıştı!İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - GündemBelediyeden müzakere yerine 'görüntü' geldi!MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü - GündemMİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas ile görüştüGözler saat 13.00'te! Dünya, İstanbul'dan çıkacak karara kilitlendi - GündemDünya, İstanbul'dan çıkacak karara kilitlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...