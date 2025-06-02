Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulacak noktaya geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 11:27 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 11:39 - Güncelleme:

Siyasi parti turuna DEM Parti'yi ziyaret ederek devam eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Kurtulmuş şunları söyledi: İlgili Haber DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazasında yaralandı! Sağlığı ne durumda? "TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRECEĞİZ" "Yapıcı bir müzakerede bulunduk." Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi konusundaki fikirlerimizi paylaştık. Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclis'te komisyonun çalışması konusunda titiz bir çalışma yürüteceğiz."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar