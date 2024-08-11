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O anlar kamera ile kaydedildi! Belediye 'Yazıklar olsun' diyerek paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de motosikletli bir şahıs belediyeye ait 12 adet çöp konteynerini tek tek devirerek birçoğuna zarar verdi. Niğde Belediyesi, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Yazıklar olsun" notu ile paylaştı.

Niğde Belediyesi'nin Fertek Mahallesinde bulunan çöp konteynerleri bir şahıs tarafından gece yarısı tek tek devrildi. Bu anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar kamera ile kaydedildi! Belediye 'Yazıklar olsun' diyerek paylaştı - 1. Resim

"YAZIKLAR OLSUN"

Niğde Belediyesi Fertek Mahallesindeki 12 adet çöp konteynerinin devrildiğini tespit etti. Konu hakkında inceleme yapan belediye ekipleri bir bölgede bulunan güvenlik kamerasından olayın aslını öğrendi. Olayın yaşandığı saatlerdeki görüntüleri inceleyen ekipler, konteynerleri bir motosiklet sürücüsünün tekmeleyerek devirdiğini tespit etti. Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından kayda alınan görüntüleri ‘yazıklar olsun' diyerek paylaştı.

Paylaşımda, "Çöp Konteynırı VS Motorsikletli... Neye hırslandın da çöp konteynırına tekme atıp devirdin tüm tekerleklerini kırdın. Fertek Mahallesinde bir vatandaş tam 12 adet çöp konteynırını aynı bu şekilde devirmiş. Yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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