O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Havalar ısındı, vatandaş sahillere akın etmeye başladı. Sakarya'da 3 ilçe sahilinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Havaların ısınmasının ardından deniz sezonu da açıldı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
3 İÇLEDE DENİZE GİRMEK YASAK
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş