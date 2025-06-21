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O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Havalar ısındı, vatandaş sahillere akın etmeye başladı. Sakarya'da 3 ilçe sahilinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Havaların ısınmasının ardından deniz sezonu da açıldı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı - 1. Resim

3 İÇLEDE DENİZE GİRMEK YASAK

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı - 2. Resim

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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