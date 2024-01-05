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    Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir öğretmen, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. 7. Sınıf öğrencisi, olayın ardından "hocam size can borcum var" ifadelerini kullandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde teneffüs saatinde yediği yemek nefes borusuna kaçan öğrenciyi, öğretmen Ali Rıza Bölükbaş, ilk yardım tekniği olan Heimlich manevrası ile kurtardı.

    ÖĞRENCİ KORİDORA ÇIKTI

    Fatsa ilçesindeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu’nda 7. Sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), teneffüs saatinde yiyecek nefes borusuna kaçınca koridora çıktı, arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları durumu fark edince öğrencinin koluna girerek, öğretmenlerine haber verdi. Bu esnada okulun koridorunda bekleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, öğrencinin durumunu fark ederek ‘Heimlich manevrası’ ile öğrenciye müdahale etti, öğrenci yeniden nefes aldı. Yiğit Efe Ö, olayın ardından "hocam size can borcum var" diyerek öğretmenine sarıldı.

    HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

    Bu tür olaylara karşı ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, "Öğlen saatlerinde Cuma namazı için abdest almıştım, o esnada bekliyordum. Bu esnada öğrenciler koşarak yanıma geldiler ve bir öğrenci boğazını tutarak geliyordu, tamamen morarmıştı. Daha önce ilkyardım eğitimi aldığımız için çocuğa orada hemen müdahale ettim. Heimlich manevrası ile nefes borusuna kaçan cisim hemen çıktı. Sonrasında çocuk rahat bir nefes adlı. Durum normale dönünce sağlık ekiplerine de gerek kalmadı. O esnada benim orada bulunmam tesadüf ama tüm öğretmenlerimiz aynı şeyi yapardı" diye konuştu.

    Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı

    SİZE CAN BORCUM VAR DEDİ

    Bakanlığın 2 yılda bir ilkyardım eğitimlerini zorunlu olarak verdiğini ve bunun önemine değinen Bölükbaş, "Sonrasında öğrenci ile görüştüm ve bana sarıldı, ‘hocam size can borcum var’ dedi. Çocuğu görünce tanıyamadım, normalde açık tenliymiş, o esnada morarmıştı" şeklinde konuştu.

    Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Öte yandan olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, nefessiz kalan öğrencisinin arkadaşlarının yardımıyla boğazını tutarak öğretmeninin yanına koştuğu, durumu fark eden öğretmenin ise Heimlich manevrası yaparak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı anlar yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    FatsaÖğretmenÖğrenci
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