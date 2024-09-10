Okul önünde acı kaza! Üzerinden cip geçen çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

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Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde iddiaya göre öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi K.A. (13) dengesini kaybederek yere düştü.

DURUMU AĞIR

Bu sırada A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cip K.A'nın üzerinden geçti. Okul önünde meydana gelen olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan K.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başiskele'deki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ise gözaltına alındı. K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.