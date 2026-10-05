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Ömer Çelik’ten Harem-i İbrahim Camii’ndeki provokasyona sert tepki: Sessiz kalmayacağız

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Ömer Çelik’ten Harem-i İbrahim Camii’ndeki provokasyona sert tepki: Sessiz kalmayacağız
Başlık ResmiÖmer Çelik’ten Harem-i İbrahim Camii’ndeki provokasyona sert tepki: Sessiz kalmayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nde İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği eylemlere tepki gösterdi. Çelik, “Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii’nde İsrailli yerleşimcilerin müzik eşliğinde dans ettiği görüntülerin ardından açıklama yaptı. Yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında camiye girdiği ve burada eylem gerçekleştirdiği belirtildi.

“TAM BİR BARBARLIKTIR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik eylemleri kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İbadethanelerin kutsallığının ve tarihi dokusunun hedef alındığını belirten Çelik, “Bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır” dedi.

Ömer Çelik’ten Harem-i İbrahim Camii’ndeki provokasyona sert tepki: Sessiz kalmayacağız
Başlık ResmiÖmer Çelik’ten Harem-i İbrahim Camii’ndeki provokasyona sert tepki: Sessiz kalmayacağız

İSRAİL MAKAMLARINA ÇAĞRI

Çelik, İsrail makamlarının söz konusu eylemleri teşvik ve himaye etmemesi gerektiğini belirterek, hukuksuzlukların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır” diyen Çelik, “Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii, geçmişte de yönetim ve statüsüne ilişkin tartışmaların odağında yer almıştı. Filistinli yetkililer, İsrail’in camiye ilişkin yetki ve uygulamalarına daha önce de tepki göstermişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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