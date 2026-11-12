AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'ye ilişkin açıklamalarını hedef alan İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki yıkıma ve Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkat çekmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Çelik, Türkiye'nin Filistin'e yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Hadsiz açıklamalarınız katliamları örtbas edemez

"HADSİZ AÇIKLAMALAR KATLİAMLARI ÖRTBAS EDEMEZ"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına konuştuğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.

Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir."

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Hadsiz açıklamalarınız katliamları örtbas edemez

"SUÇLARINI BU YALANLARLA GİZLEYEMEZLER"

İsrail yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez."

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURMAKTAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini vurgulayan Çelik, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."

ERDOĞAN'IN COP31 MESAJLARI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki insani krizin yanı sıra savaşın çevreye verdiği zarara da dikkat çekmişti.

Erdoğan, Gazze'de yalnızca insanların değil, doğal hayatın da ağır zarar gördüğünü belirterek İsrail'in insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına yönelik kısıtlamalarının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığının kendisini hedef alan ifadelerine Türkiye'den tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in açıklamalarına karşılık Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini bildirmişti.

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