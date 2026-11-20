Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurmasıyla ana muhalefet konumunu kaybeden CHP, seçmen desteğini yeniden kazanmanın hesaplarını yapıyor. Oyların üçte ikisinin Yeni Parti'ye kaydığını savunan CHP kurmayları, iki parti arasındaki dengenin önce eşitleneceğini, ardından CHP'nin yeniden öne geçeceğini düşünüyor. Parti yönetimi, genel seçimlere kadar ana muhalefet konumunu geri kazanmayı hedefliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti’yi kurmasının ardından ana muhalefet ünvanını kaybeden CHP’de öncelikli hedef, yeniden ikinci parti konumuna yükselmek. Genel seçimlerle birlikte siyasi tablodaki yerini netleştirmek isteyen CHP yönetimi, süreç içerisinde mutlak butlan kararı öncesindeki siyasi gücüne ulaşmayı hedefliyor. Ayrışmayla birlikte CHP’nin oylarının üçte ikisinin Yeni Parti’ye kaydığını savunan kurmaylar, ilerleyen süreçte içerisinde bu tablonun değişeceğini ve seçmen desteğinin yeniden CHP’de toplanacağını düşünüyor.

CHP kurmayları, “İlk etapta yaşanan kopuşun etkisiyle ciddi bir oy kaybı yaşandı. Ancak bu kalıcı olmayacak. Süreç içerisinde iki parti arasındaki oy dengesi yarı yarıya gelecek, ardından CHP yeniden çoğunluğu elde edecek. Bölünmenin ardından ortaya çıkan yeni siyasi tablo henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Seçmenlerin tercihleri de zaman içerisinde şekillenecek. Bu nedenle bugünkü oy oranlarını genel seçimlerde ortaya çıkacak tablonun kesin göstergesi olarak görmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kaybedilen desteğin zaman içerisinde geri kazanılabileceğini savunan parti kurmayları, “Genel seçimlere kadar önümüzde süre var. CHP, kendi seçmenini yeniden konsolide ederek ana muhalefetteki ağırlığını tekrar hissettirecek” ifadelerini kullandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala