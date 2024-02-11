Önce kamyonete çarptı, sonra metrelerce savruldu: 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil önce kamyonete çarptı. Metrelerce savrulan araç ancak duvara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken polis inceleme başlattı. Kaza anları ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde B.K idaresindeki 16 ASP 469 plakalı araç, Kestel istikametine seyir halindeyken, İ.Ö’nün kontrolündeki bulunan kamyonete çarptı.

Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil batçık çıkışındaki refüjü aşarak duvara çarptı. Kamyonet sürücüsü ise manevra yaparak faciadan döndü.

Otomobilde İ.Ö ve yanında bulunan arkadaşı yaralanırken, kamyonetteki 2 çalışan da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.