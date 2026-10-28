Adana'da seyir halindeki otomobilin önüne yatan ve aracı kaçıran şüpheli Mustafa G’nin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Kendini “Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyerek savunan şüpheli tutuklandı.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde Mustafa G. (29), S.O.’nün (42) kullandığı seyir halindeki otomobilin önüne yatmıştı. S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken yerden kalkan Mustafa G., araca binerek kaçmıştı.

ARACI KAÇIRMIŞ, KAZA YAPMIŞTI

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düşmüş, şüpheli, bir süre sonra kaza yapmıştı. Mustafa G., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Önüne yattığı aracı kaçırıp kaza yapmıştı! Adana’da film gibi olayda akılalmaz savunma: Kendimde değildim

“KENDİMDE DEĞİLDİM”

Mustafa G. emniyetteki sorgusunda, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önüne yattığı aracı kaçırıp kaza yapmıştı! Adana’da film gibi olayda akılalmaz savunma: Kendimde değildim

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde S.O. otomobili ile seyir halindeyken Mustafa G. (29) aracın önüne yattı. Bunun üzerine S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken, o sırada yerden kalkan Mustafa G. hafif ticari araca binip kaçmaya başladı.

Önüne yattığı aracı kaçırıp kaza yapmıştı! Adana’da film gibi olayda akılalmaz savunma: Kendimde değildim

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaza yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafa G.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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