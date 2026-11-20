Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sözleşmeli erbaş ve erlere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. 7 yılını tamamlayarak ayrılan personele 2 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirten Güler, operasyon tazminatının 63 bin liraya yükseltildiğini, uzman erbaşlığa geçişin kolaylaştırıldığını duyurdu. Kamuda yüzde 10 kontenjan ayrılması, 3600 ek gösterge ve lojman haklarına ilişkin düzenlemeleri de paylaşan Güler, askerî hastanelerin yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Mehmetçiğin emeğinin karşılığına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Güler, 7 yıllık hizmet süresini tamamlayarak görevden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere 2 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını bildirdi. Güler, özel harekât ve operasyon tazminatının 63 bin lira seviyesine çıkarıldığını, sözleşme bitiminde ödenen tazminatın ise yüzde 33 artırıldığını söyledi. Uzman erbaşlığa geçiş başvuru süresinin 3 yıldan 2 yıla indirildiğini kaydeden Güler, 2024’te 3 bin 957, 2025’te 4 bin 581, 2026’da ise 2 bin 523 sözleşmeli erin uzman erbaşlığa geçirildiğini açıkladı. Bakan Güler, kamudaki bazı personel alımlarında toplam kontenjanın en az yüzde 10’unun sözleşmeli erbaş ve erlere ayrılacağını da ifade etti.

Uzman erbaşların eğitim durumlarına göre derece ve kademe iyileştirmeleri yapıldığını belirten Güler, astsubaylığa geçiş kontenjanlarının artırıldığını anlattı. Yaşar Güler, lojmanlardan yararlanma oranının yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldığını, emeklilik yaş haddinin 55 olarak düzenlendiğini ve 3600 ek gösterge hakkı verildiğini kaydetti.

Operasyona gidene 63 bin lira tazminat

ASKERÎ HASTANELERDE SONA DOĞRU

Millî Savunma Bakanı Güler, askerî hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, TSK’nın sağlık kapasitesine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 2 bin 212 muharip sıhhiye ve cankurtaran uzman çavuş, 1910 sağlık astsubayı ve 454 askerî tabip görev yapıyor. Bakan Güler, beş askerî hastanenin personele hizmet verdiğini, ihtiyaç hâlinde 12 hastanede izole bölümlerin bulunduğunu kaydetti.

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