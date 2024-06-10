Ordu’da kanlı gün: 31 yaşındaki genç tabanca ile vuruldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu tabanca ile vurulan 31 yaşındaki Sezer Karakoç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCA İLE ATEŞ ETTİ
Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sezer Karakoç (31) ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine S.K. yanında bulunan tabanca ile Karakoç’a ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA…
Ağır yaralanan Karakoç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren S.K., Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanenin yoğum bakım servisinde tedavi altına alınan Karakoç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı