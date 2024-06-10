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Bursa’da feci ölüm: Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yetiştirdiği arıların soktuğu 48 yaşındaki Lokman Kaynar hayatını kaybetti. Kaynar’ın ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Feci olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. 

ARILARIN SOKMASIYLA ALERJİK ŞOKA GİRDİ

Arı yetiştiricisi Lokman Kaynar (48), arılarıyla ilgilenmeye başladı. O sırada bal arılarından birkaçı adamı soktu. Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren adamı gören ailesi yardımına koştu. 

Bursa’da feci ölüm: Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu - 1. Resim

SOLUNUMU DURDU

Nefes almakta zorlanan adamı gören ailesi 112'ye haber verdi. Solunumu duran adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan adam, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Bursa’da feci ölüm: Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu - 2. Resim

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen ailesi, gözyaşı döktü. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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