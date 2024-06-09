Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Michael Mosley'in cansız bedeni bulundu

Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kaybolan BBC sunucusu Michael Mosley’in 5 gün süren aramalar sonucu mağarada ölü bulunduğu bildirildi.

Tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda Çarşamba günü yürüyüş yapan ünlü İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley'nin, günler süren aramalar sonucunda Simi adasındaki bir mağarada cansız bedeni bulundu.

MOSLEY'İN EŞİ HABER VERDİ

Hava sıcaklığının 36 santigrat dereceye çıktığı Çarşamba günü tek başına yürüyüş yapmak için yola çıkan Mosley'nin 62 yaşındaki eşi Dr. Clare Bailey yetkililere haber vermişti.

GÜNLER SONRA ACI HABER GELDİ

Perşembe gününden beri adada yoğun bir arama-kurtarma çalışması devam ederken acı haber bugün geldi. İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye çıkan ve Daily Mail'de sağlık alanında köşe yazan Mosley'nin ailesine kötü haber verildi.

SALI GÜNÜ TATİLE BAŞLAMIŞLARDI

Mosley ve eşinin Salı günü adaya iniş yaptığı ve bir hafta adada tatil yapmayı planladığı belirtilirken Yunan polisi ünlü doktorun yürüyüş yaparken yolunu karıştırarak tehlikeli bir yola saptığını düşünmüştü.

Önceki gün Yunan polisi Mosley'e benzeyen birinin başka bir kadınla bir taverna çekilmiş kamera görüntülerine ulaşmış fakat Mosley'nin eşinin incelemesi sonrasında bu adamın Mosley olmadığı anlaşılmıştı.