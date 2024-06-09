Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Michael Mosley'in cansız bedeni bulundu

Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Michael Mosley'in cansız bedeni bulundu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Michael Mosley&#039;in cansız bedeni bulundu

Dünya Haberleri

Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kaybolan BBC sunucusu Michael Mosley’in 5 gün süren aramalar sonucu mağarada ölü bulunduğu bildirildi.

Tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda Çarşamba günü yürüyüş yapan ünlü İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley'nin, günler süren aramalar sonucunda Simi adasındaki bir mağarada cansız bedeni bulundu.

MOSLEY'İN EŞİ HABER VERDİ

Hava sıcaklığının 36 santigrat dereceye çıktığı Çarşamba günü tek başına yürüyüş yapmak için yola çıkan Mosley'nin 62 yaşındaki eşi Dr. Clare Bailey yetkililere haber vermişti.

Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Mike Mosley'in cansız bedeni bulundu - 1. Resim

GÜNLER SONRA ACI HABER GELDİ

Perşembe gününden beri adada yoğun bir arama-kurtarma çalışması devam ederken acı haber bugün geldi. İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye çıkan ve Daily Mail'de sağlık alanında köşe yazan Mosley'nin ailesine kötü haber verildi.

Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Mike Mosley'in cansız bedeni bulundu - 2. Resim

SALI GÜNÜ TATİLE BAŞLAMIŞLARDI

Mosley ve eşinin Salı günü adaya iniş yaptığı ve bir hafta adada tatil yapmayı planladığı belirtilirken Yunan polisi ünlü doktorun yürüyüş yaparken yolunu karıştırarak tehlikeli bir yola saptığını düşünmüştü. 

Önceki gün Yunan polisi Mosley'e benzeyen birinin başka bir kadınla bir taverna çekilmiş kamera görüntülerine ulaşmış fakat Mosley'nin eşinin incelemesi sonrasında bu adamın Mosley olmadığı anlaşılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
İki haftada 6 kişi öldü, mahalleli harekete geçti! Kendi ekiplerini kurdularNvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papa'dan Gazze için Uluslararası topluma acil yardım çağrısı - DünyaPapa'dan Gazze için acil yardım çağrısıİran'da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildi - Dünyaİran'da kadın aday Elahiyan'dan şok karar'İlk kez' diyerek duyurdular! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu - DünyaUkrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduKuzey Kore'den ABD'ye karşı BRICS hamlesi - DünyaKuzey Kore'den ABD'ye karşı hamleİran'da kaydedilen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor - Dünyaİran'da kaydedilen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıMeksika'yı sıcak hava vurdu! Ölü sayısı 90'ı buldu - DünyaSıcak hava vurdu, ölü sayısı 90'ı buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...