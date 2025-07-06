Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi

MHP, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezasının verilmesinin önünü açacak kanun teklifini TBMM'ye sundu.

ESMA ALTIN ANKARA - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, orman yangınlarıyla mücadelenin etkinliğini artırmak maksadıyla kanun teklifi verdi. Orman Kanunu’nda değişiklik yapılmasını düzenleyen teklif ile orman yakanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Teklif kapsamında, orman yangınına sebebiyet verenlere; 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara ise müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yer alıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, “Orman yangınlarına karşı cezaların artırılması, ormanlık alanlarda drone ve uydu faaliyetleri ile 7/24 gözlem yapılması, turizm merkezlerinin ve diğer yapıların yangına karşı dirençli yapılar olarak inşa edilmesi insan kaynaklı yangınların en aza inmesini sağlayacak tedbirlerdendir” ifadelerine yer verildi. Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmî ve özel her türlü aracın akaryakıtının Orman Genel Müdürlüğü’nce karşılanması istenilen kanun teklifinde; ormanlık alanda veya orman içinde bulunan turizm tesisleriyle, konaklama yapılarının yangına karşı dirençli hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.



