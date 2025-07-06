Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi

Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezasının verilmesinin önünü açacak kanun teklifini TBMM'ye sundu.

ESMA ALTIN ANKARA - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, orman yangınlarıyla mücadelenin etkinliğini artırmak maksadıyla kanun teklifi verdi. Orman Kanunu’nda değişiklik yapılmasını düzenleyen teklif ile orman yakanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Teklif kapsamında, orman yangınına sebebiyet verenlere; 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara ise müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yer alıyor.

Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi - 1. Resim

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, “Orman yangınlarına karşı cezaların artırılması, ormanlık alanlarda drone ve uydu faaliyetleri ile 7/24 gözlem yapılması, turizm merkezlerinin ve diğer yapıların yangına karşı dirençli yapılar olarak inşa edilmesi insan kaynaklı yangınların en aza inmesini sağlayacak tedbirlerdendir” ifadelerine yer verildi. Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmî ve özel her türlü aracın akaryakıtının Orman Genel Müdürlüğü’nce karşılanması istenilen kanun teklifinde;  ormanlık alanda veya orman içinde bulunan turizm tesisleriyle,  konaklama yapılarının yangına karşı dirençli hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Söndürme filomuz dünya lideri! Alevlere karşı 145 helikopter, 28 uçak, 14 İHA
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Söndürme filomuz dünya lideri! Alevlere karşı 145 helikopter, 28 uçak, 14 İHA - GündemSöndürme filomuz dünya lideri  CHP'li belediyenin fahiş artışına büyük tepki var! Mudanya'da emlak vergisine yüzde 3 bine varan zam! - GündemEmlak vergisine yüzde 3 bine varan zam!YÖK’ten son nokta! Muhalefetin Hakan Fidan’ın diploması ile ilgili iddiaları çürütüldü - GündemMuhalefetin diploma iddiası çürütüldüSonbahara kadar imha edilecek! PKK silahları başka ülkeye götürülemeyecek - GündemPKK silahları sonbahara kadar imha edecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımıOrman Genel Müdürlüğü açıkladı! Yangınlara karşı kaç uçak ve helikopter görev yapıyor? - GündemKaç uçak ve helikopter görev yapıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...