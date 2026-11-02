Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Muğla’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye’de de sarsıntı yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu.

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Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Saat 19.49’da Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Osmaniye sallandı.

AFAD, saat 20.58’de merkez üssü Sumbas olan depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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