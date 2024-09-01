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Osmaniye'de düğün gecesi kanlı bitti! Silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İlerleyen saatlerde tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında bir kişi silahla evli ve 1 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü (26 ) vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Samet Avcıtürk'ün acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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