Osmaniye'de hava aydınlandı, afetin boyutu ortaya çıktı

Osmaniye'de sağanak yağış nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araca ulaşıldı. Selde zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık" açıklamasını yaptı.

Osmaniye Kadirli ve Sumbas'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı. Taşma sonucu park halindeki otomobiller dere yatağına sürüklendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sele kapılan araçlara ulaşılırken, hava aydınlanınca felaketin boyutu gün yüzüne çıktı.

YOLDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelirken, Kadirli-Sumbas kara yolu 20'nci kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

"AFET OLACAK ŞEKİLDE GÜÇLÜ BİR YAĞIŞ"

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

200 PERSONEL GÖREV ALDI

Vali Yılmaz, "Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLET OLARAK ALANDAYIZ"

Vali Erdinç Yılmaz, "Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz" dedi.

DERE YATAĞINA SÜRÜKLENEN ARAÇLARA ULAŞILDI

Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı. Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, son aracı Savrun Çayı'nda buldu. Dere yatağına sürüklenen araçlar, bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

EVLER SU VE BALÇIK ALTINDA KALDI

Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor. Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.