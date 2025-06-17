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Osmaniye'de ilçe belediye binasına taşlı saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Osmaniye&#039;de ilçe belediye binasına taşlı saldırı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'nin Kadirli ilçe belediye binasının camları, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçe belediye binasının camları kırıldı.

Akşam saatlerinde Kamil Kara Bulvarı'ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce taşlı saldırıda bulunuldu.

Osmaniye'de ilçe belediye binasına taşlı saldırı - 1. Resim

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de ilçe belediye binasına taşlı saldırı - 2. Resim

"BU YAPILAN BİR PROVOKASYON"

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binasına yapılan taşlı saldırının, halkın seçtiği yönetime ve kamu hizmetine yapılan bir provokasyon olduğunu belirterek, "Emniyet güçlerimiz olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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