Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Wal Street'te beklenmedik düşüş! Ticaret anlaşması ve düşük enflasyon piyasayı kurtaramadıGüneş'in görünmeyen yüzü! Güneş'in güney kutbunda ne var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devrilen çapa motorunun altında kaldı, feci şekilde can verdi - 3. SayfaDevrilen motorun altında kaldı, feci şekilde can verdi!Ordu'da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü! - 3. SayfaKan donduran olay: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü!Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri'de yakalandılar! - 3. SayfaUyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri'de yakalandılar!Aile ziyareti kanlı bitti! Baba ve oğlunu katleden zanlı hakkında karar - 3. SayfaAile ziyareti kanlı bitti! Baba ve oğlunu böyle katlettiKorkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular - 3. SayfaKorkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldularAilesiyle gittiği kanyon sonu oldu! Minik Yamaç'tan acı haber - 3. SayfaAilesiyle gittiği kanyon küçük çocuğun sonu oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...