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Ordu'da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ordu&#039;da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Ordu'nun Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi'nde sokakta karşılaşan S.P. ile Mesut A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P., bıçakla Mesut A'yı karnı ve göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mesut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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