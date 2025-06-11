Sokak ortasında kabus gibi olay! Kadınların kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Adıyaman'da iki kadın grubu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından F.A. isimli şahıs yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisler yakınlarında iki kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlardan A.A. isimli kişi, kavgayı ayırmak isterken kadınlardan F.A. tarafından bıçaklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bıçak darbesiyle yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan F.A. hakkında işlem başlatıldı. Yaralı A.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.