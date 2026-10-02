Osmaniye'de motosikletli hırsızlar dakikalarca kovaladıkları köpeği çaldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletli 2 şahıs sokakta gördükleri 'Pamuk' isimli köpeği dakikalarca kovaladı. Kaçıp evine sığınan köpeği bahçede yakalayıp çalan şahıslar, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Köpek sahibine sağ salim teslim edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletli kişiler tarafından evin bahçesinden çalınan köpek bulunup sahibine verildi.
Olay, Kadirli Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, motosikletli 2 şahıs, sokakta gördükleri 'Pamuk' adlı köpeği mahalle içinde dakikalarca kovaladı. Şahıslar, kaçıp yaşadığı evin bahçesine giren hayvanı çalarak götürdü.
Güvenlik kamerası kayıtlarının sonrasında harekete geçen Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, yaptıkları hızlı çalışma neticesinde Pamuk'u bulup sahibine verdi. Köpeğine tekrar kavuşan sahibi büyük sevinç yaşadı.