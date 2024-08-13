ÖSYM duyurdu! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu" ifadelerine yer verdi.

YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek."

EK TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.

Kayıt süreci sona erdikten sonra ve fakülteler boş kontenjan bilgisini ÖSYM'ye ilettikten sonra YKS ek tercih süreci için kılavuz hazırlanacak. Ardından ek tercih süreci başlatılacak.

YÖK'TEN KONTENJAN AÇIKLAMASI

YÖK başkanı Özvar: "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu" dedi.