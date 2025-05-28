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Oto yıkama, langırt bedava! Dolandırıcıların 'jeton' oyunu pes dedirtti: Petrolde 60, internette 6 lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oto yıkama, langırt bedava! Dolandırıcıların &#039;jeton&#039; oyunu pes dedirtti: Petrolde 60, internette 6 lira
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bazı vatandaşların oto yıkama ve oyun makinelerinde ücret ödemek yerine sahte jeton kullanması sosyal medyada olay oldu. İnternetten yorum yapan kullanıcıların "Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Oto yıkama istasyonları ve langırt makinelerinde kullanılan jetonlar üzerinden dönen sahtecilik sosyal medyanın gündemine oturdu. Dolandırıcılar değersiz metallerden çok ucuza üretim yapmaya başladı.

Bazı vatandaşların, oto yıkama istasyonları ve langırt gibi oyun makinelerinde ücret ödemek yerine internet üzerinden sahte jeton alıp kullandıkları ortaya çıktı.

İNTERNETTE SATIYORLAR

NTV Haber'in haberine göre, internette “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 veya 500’lü paketler halinde satılıyor.

Oto yıkama, langırt bedava! Dolandırıcıların 'jeton' oyunu pes dedirtti: Petrolde 60, internette 6 lira - 1. Resim

60 LİRA YERİNE 6 LİRA

Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin araç yıkama başına 45-60 TL yerine yalnızca 6-7 TL ödüyor.

Oto yıkama, langırt bedava! Dolandırıcıların 'jeton' oyunu pes dedirtti: Petrolde 60, internette 6 lira - 2. Resim

Sahte jetonlardan alan kişiler jetonların makinelerle sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtirken “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum” ifadelerini kullandı.

Jeton sistemi kullanan işletmelerin  bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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