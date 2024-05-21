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Otobüste şoförle yolcu arasında arka kapı tartışması! "Arkadan alanlar özürlü o zaman"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İett, Vadi İstanbul, Otobüs Şoförü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir İETT otobüsünün sürücüsü, araca arka kapıdan binen kadın yolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan tartışmada kadın yolcu, “Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman” dedi. O anlar kameralara yansıdı.

Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan bir İETT otobüsünde geçtiğimiz perşembe günü saat 17.00 sıralarında skandal anlar yaşandı. İddiaya göre Vadi İstanbul durağında bulunan bir durakta bekleyen kadın yolcu, diğer yolcuların indiği sırada arka kapıdan araca bindi. Ardından şoförün tepkisi üzerine kartını okutmak için ön tarafa gelen yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı.

“ARKADAN OTOBÜSE BİNİLMİYOR"

Otobüs sürücüsü, “Hanımefendi, yaptığımız işe saygı duyun. Sen otobüse nereden binileceğini bilmiyorsun. Arkadan otobüse binilmiyor. Buraya gelerek benim psikolojimi bozma” diyerek kadına tepki gösterdi.

"KAPIYI AÇANLAR ÖZÜRLÜ O ZAMAN"

Bunun üzerine kadın yolcu, “Ben duyuyorum, üslubun güzel değil. Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. Nasıl arkadan binilmiyor? O kapıyı açanlar özürlü o zaman” diyerek kendini savundu. İkili arasında çıkan ilginç tartışma kısa sürede son bulurken, o anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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