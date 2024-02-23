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    • Haberler > Gündem > Otomobil, motosikleti havaya uçurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti

    Otomobil, motosikleti havaya uçurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Fethiye, Muğla, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil, motosiklete çarptı. Feci kazada motosikletteki 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

    Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi’nde dün akşam saat 16.50’de A.Ç. idaresindeki otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

    2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Otomobil, motosikleti havaya uçurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

    ANBEAN KAMERADA

    Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı görüntüleri ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve çocukların yola savrulması yer alıyor.

    Otomobil, motosikleti havaya uçurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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