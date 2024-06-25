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Otomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaza, Trafikkazası, Ankara-İzmir, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki pazar esnafı Oğuzhan İsbat hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 

TAKLA ATARAK TARLAYA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Salihli istikametine giden Oğuzhan İsbat (25) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra takla atarak tarlaya uçup, elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 1. Resim

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Oğuzhan İsbat’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Oğuzhan İsbat’ın pazar esnafı olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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