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Oyuncu Sinan Albayrak İsrail istihbaratının hedefine girdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Sinan Albayrak İsrail istihbaratının hedefine girdi!
Sinan Albayrak, Mavi Marmara, İsrail, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail istihbaratının 'Mavi Marmara 2 gemisindeki denizciler' şeklinde paylaştığı listenin başında oyuncu Sinan Albayrak da yer aldı. Filistin'e desteğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu işgalci İsrail'in hedefine girdi. Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Albayrak, "Boykota devam" mesajı verdi.

2010 yılında İstanbul'dan Filistin'e insani yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde bulunan oyuncu Sinan Albayrak, soykırımcı İsrail'in hedef tahtasına yazıldı.

Katliamın ilk gününden bu yana Filistin'e destek olan Albayrak, sosyal medya hesabından hedef listesini ifşa etti.

Oyuncu Sinan Albayrak İsrail istihbaratının hedefine girdi! - 1. Resim

İSRAİL TÜRK OYUNCUYU 'KARA LİSTEYE' Mİ ALDI?

Albayrak, İsrail istihbaratının listesini Instragram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Mavi Marmara 2 gemisindeki denizciler' başlıklı listede Albayrak'ın yanı sıra başka bir Türk ismin de olduğunu görüldü.

Oyuncu Sinan Albayrak İsrail istihbaratının hedefine girdi! - 2. Resim

"BOYKOTA DEVAM"

Albayrak paylaşımını şu ifadelerle yaptı:

"İtrail istihbaratı nezdinde liste başına yerleşmişiz. Gazze ye gidecek olan gemide yer alacak bazı isimlerde eklenmiş. Mandela ve Guevara ile aynı listedeyiz. Albüm çıkarmadan liste başı olduk, demek doğru yoldayız. Paylaşımlara, boykota devam. Bu yıkılası terör devletinin dünyada ki tüm itibarı yerle bir oldu. Kendi toprağımızdan havlayan tohumlara inat Filistin halkının, Gazzenin direnişini duyurmaya devam edeceğiz. Biz duyurmazsak bizi duyan kalmayacak! #gaza #gazze #mavimarmara2"

Oyuncu Sinan Albayrak İsrail istihbaratının hedefine girdi! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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