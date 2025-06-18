Özel'in o iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama! "Ne etik ne de kabul edilebilir"

CHP'yi sarsan 'ses kayıtları' sonrası açıklama yapan Özel, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Kurultay temiz' dediğini öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu cephesinden bu açıklamaya jet yalanlama geldi. Eski CHP Genel Başkanının avukatı, "Gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'deki 'şaibeli kurultay' tartışmaları soluksuz sürüyor. Davada Kemal Kılıçdaroğlu, yönetiminin geri dönmesini sağlayacak mutlak butlan kararının verilmesi ihtimali üzerinden başlayan tartışmalar da aynı tempoda devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez tanık, bir kez mağdur sıfatıyla çağrılsa da ifade vermeye gitmedi. Hatta kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı verilirse partiyi sahipsiz bırakmamak için geri döneceği de konuşuluyordu.

Özgür Özel ise mahkeme kararını tanımayacağını ve genel merkezden çıkmayacağını belirtmişti.

O gelişmelerin ardından, Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun ne konuştuğu merak edilirken Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özel, görüşmede bunların konuşulduğunu belirterek, "Genel başkan da demiş ki, 'Mahkemeye gitmem dedim. Zaten bir yıl önce de çektim.'" dedi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Özel’in sözlerine Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e Özel'in yaptığı açıklamayı sorduğunu ve şunları söylediğini paylaştı:

"Sayın Özgür Özel’in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir.

Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur"

