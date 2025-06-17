CHP'de "kurultay iptal" paniği! Whatsapp üzerinden plan yapıldı 40 il başkanı harekete geçiyor

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen 38. Olağan Kurultayına ilişkin dava için gözler 30 Haziran'a çevrildi. TGRT Haber'de konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, kurultayın kesin bir şekilde iptal edilmesini bekleyen CHP'de büyük bir panik yaşandığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Whatsapp üzerinden mesaj attığını söyleyen Yarakdaş, 40 il başkanı harekete geçeceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

30 Haziran'da gerçekleşecek kritik duruşma öncesinde CHP'de panik giderek büyüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Whatsapp üzerinden yaptığı konuşmaya işaret ederek 40 il başkanının harekete geçtiğini söyledi.

CHP İPTAL KARARI ÇIKMASINI BEKLİYOR PANİK BÜYÜK

TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, "CHP 30 Haziran'da kurultayın kesinlikle iptal edilmesini bekliyor. Büyük bir panik ve telaş var." dedi.

İL BAŞKANLARI WHATSAPP ÜZERİNDEN HAREKETE GEÇTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bütün il başkanlarının olduğu Whatsapp grubuna bir mesaj yazdığını söyleyen Barış Yarkadaş, "Özgür Çelik bu mesajda, "belediye başkanlarımız tutuklanıyor, herkesin hakkında sürekli davalar açılıyor, partimiz bir kuşatma altında bu yüzden bir araya gelerek konuşmalıyız" diyor. Bunun üzerine Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da 'Çok faydalı olur bunun ev sahipliğini Ankara üstlenir" cevabını veriyor. Bu CHP genel merkezinin koordine ettiği bir toplantı. İki il başkanının daveti üzerine il başkanları Ankara'da perşembe günü toplanacak." diye konuştu.

40 İL BAŞKANI GENEL MERKEZ'DE NÖBET TUTACAK

Yarkadaş, "30 Haziran'da iptal kararı çıkarsa CHP, il başkanlarını tekrar Ankara'ya davet edecek. Ankara'da büyük bir otel kiralanacak. 80 il başkanı bu otelde kalacak. CHP Genel Merkezi'nde 40 il başkanı bir gece, diğer gece de diğer 40 il başkanı nöbet tutacak. " ifadelerini kullandı.