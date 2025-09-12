Özgür Özel'i çıldırtacak plan! Kılıçdaroğlu için yatak serilecek iddiası

CHP'de gözler 15 Eylül Pazartesi günü yapılacak duruşmaya çevrildi. Mahkemeden Kasım 2023'te yapılan 38. Kurultayın iptali yönünde karar çıkması bekleniyor.

Mutlak butlan kararı verilirse Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden partinin başına geçecek. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası bir süre gelişmeleri izleyeceği, sonrasında ise genel merkeze giderek partide kalabileceği öne sürüldü.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısında konuyla ilgili kısımda şu ifadeler yer aldı:

"'Mutlak butlan' çıkacağına ilişkin görüşler arttıkça, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyenlerin de sayısı artıyor. Ancak, Kılıçdaroğlu, 'dar bir kadro' ile görüşüyor. Onlardan gelen önerileri dinliyor. Mahkeme, pazartesi günü 'mutlak butlan' yönünde karar verirse, gelişmeleri paylaştığı bir isim Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağını şöyle anlattı:

YİYECEK STOKU DA YAPTILAR

'Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, muhtemelen bir hafta ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül'de yapılması öngörülen kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek. Makul sürenin dolmasından sonra genel merkeze gidecek. Kuşkusuz gelişi sırasında protestolar da olacak. Bu arada, CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri de binadan ayrılmayacak. Hatta, olağanüstü Kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için yiyecek stoku da yaptılar.

YATAK SERİLECEK

Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre gelişmeleri izleyecek, olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çaba gösterecek, partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana. Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek. Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak.'"