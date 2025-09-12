Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cezasını duyan yanından bile geçmiyor! Araba parası...

Muğla'da eylül ayında çıkan ve hem görüntüsü hem de kokusu ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Kum Zambağı’nı koparmanın cezasının 557 bin 200 TL olduğunu duyan yanından bile geçmiyor.

Eylül aylarında Muğla’nın Sarıgerme ve Datça’nın bazı sahilinde çıkan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambağını koparmanın cezası 557 bin 200 TL. Cezayı duyan vatandaşlar ise çiçeğin yanından bile geçmiyor.

Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde çok nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kum zambaklarının ömrü de çok kısa.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Türkiye’nin birçok sahilinin belli noktalarında doğal şekilde kendiliğinden yetişiyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 200 lira para cezası uygulanıyor.

Datça’ya Konya’dan tatile gelen çift, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere. Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış. Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Biz Konya’dan geldik. Konya’da yok zaten. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Bunlarla daha da güzelleşmiş. Herkesin bu çiçekler konusunda daha dikkatli olmalarını ve duyarlı olmalarını istiyoruz"

 

