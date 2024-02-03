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    • "Palalı Sabri" cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Habertürk
    - Güncelleme:
    &quot;Palalı Sabri&quot; cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi
    Palalı Sabri, Haber

    Gündem Haberleri  / Habertürk

    Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı “Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi, önceki gece Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

    Önceki gece 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de aracıyla seyir halinde ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu. Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk attı.

    Kavganın kızışmasının ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. O anda saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye ateş etti. Ağır yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürülürken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    GEZİ PARKI DAVASINDA YARGILANMIŞTI

    Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada karar çıkmış, mahkeme, Çelebi’nin beraatına hükmetmişti.

    GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

    Öte yandan yaşanan son gelişmelere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silahı kullandığı belirlenen şüpheli ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Habertürk
    Palalı Sabri
    Haberler > Gündem > "Palalı Sabri" cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi
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