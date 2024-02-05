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    • "Palalı Sabri'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Palalı Sabri, Beyoğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi, sokakta karıştığı bir kavgada 9 kurşunla öldürülmüştü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu Talimhane’de 2 Ocak günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti.

    9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Öte yandan, Sabri Çelebi ve Çetin G.’nin arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Palalı SabriBeyoğlu
    Haberler > Gündem > "Palalı Sabri'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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