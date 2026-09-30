Paris'ten yola çıktı, İstanbul'a ulaştı! Orient Express'ten tarihi yolculuk
Avrupa'nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express, Paris'ten başlayan 5 günlük yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı. 70'ten fazla yolcuyu taşıyan tren, Bakırköy Garı'nda törenle karşılandı.
Avrupa'nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express, 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı. Paris'ten hareket eden tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergahını izleyerek Türkiye'ye geldi.
Merkezi İngiltere'de bulunan Belmond şirketi tarafından işletilen ve Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan tren, bu yıl ikinci kez İstanbul'a geldi.
25 Eylül'de Paris'ten hareket eden tren, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki konaklamalarının ardından 70'ten fazla yolcusuyla Türkiye'ye giriş yaptı.
PASAPORT KONTROLÜ EDİRNE GARI'NDA YAPILDI
Yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule Garı'nda durmayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrollerinin yapılması için Edirne Garı'na geldi. Yolcuların valizleri de x-ray taramasından geçirildikten sonra İstanbul'da konaklayacakları otellere gönderildi.
Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanıyla da özdeşleşen tren, saat 19.05 sıralarında Bakırköy Garı'na ulaştı.
İSTANBUL'DA TÖRENLE KARŞILANDI
Bakırköy Garı'nda trenin yolcuları törenle karşılandı. Beş gün boyunca trende görev yapan personel ile yolcular, trenden indikten sonra istasyonda bir araya gelerek vedalaştı.
Garda bekleyen görevliler de yolcularla tek tek ilgilenerek onları konaklayacakları otellere götürecek servislere yönlendirdi.
Yolcularını indiren Venice Simplon Orient Express ise boş olarak Halkalı Garı'na hareket etti. Burada iki gece bekleyecek tren, teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Garı'na gönderilecek.
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2 EKİM'DE YENİDEN YOLA ÇIKACAK
Trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.
Orient Express, bu yılki ilk seferinde 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapmış, 1 Haziran'da ülkeden ayrılmıştı.