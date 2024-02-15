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    • Park halindeki tıra çarptı! Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü öldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Park halindeki tıra çarptı! Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü öldü
    Kocaeli, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araç, park halindeki tıra çarptı. Otomobilin sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti.

    Ufuk Angın idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan tıra çarptı.

    OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞMIŞ

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Park halindeki tıra çarptı! Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü öldü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Park halindeki tıra çarptı! Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü öldü
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