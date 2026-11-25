Parkın ortasında akılalmaz olay! Toprak yığınını mezar yaptı, üzerine ‘Fatiha’ yazdı
Eskişehir’de mezar taşına benzetilmiş fayansa "Fatiha" yazıp bir ağaca da Türk bayrağı asan şüpheli mahalleliyi endişelendirdi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi sınırlarında yer alan Alaaddin Parkı'nda görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Parkın ortasında mezarı andıran toprak yığını herkesi endişelendirdi.
MEZAR GÖRÜNÜMÜ VERDİ
Toprağa mezar görünümü verildiği, üzerine mezar taşına benzetilmiş bir fayansa sprey boyayla "Fatiha" ibaresinin yazıldığı, baş kısmına ise "Haya edep ya hu" yazısının yerleştirilerek bir ağaca Türk bayrağı asıldığı fark edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler incelenirken, olayın kim tarafından ve niçin yapıldığı ise araştırılıyor.