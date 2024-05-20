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Pastane sahibini vuran kuryeye meydan dayağı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pastane sahibini vuran kuryeye meydan dayağı
Adana, Silahlı Saldırı, Kurye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir pastane sahibiyle kurye arasında çıkan kavganın kanlı bittiği iddia edilmişti. Olayın ardından pastane çalışanları harekete geçerek kuryeye meydan dayağı attı. O görüntüler böyle fotoğraflandı.

Adana merkezde bir kuryenin pastane sahibini silahla vurmasının ardından dayaklı nispet geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki kurye Mertcan I. ile ismi tespit edilmeyen başka bir kurye arasında çıkan tartışmaya pastane sahibi Servet K. de dahil oldu. Kavgayı ayırmak isteyen işyeri sahibi, Mertcan I. tarafından silahla sol ayak bileği ve sol koltuk altından vuruldu.

Pastane sahibini vuran kuryeye meydan dayağı - 1. Resim

KURYEYE MEYDAN DAYAĞI

Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından kıskaca uğradı. Adeta meydan dayağı atılan kuryenin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Pastane sahibini vuran kuryeye meydan dayağı - 2. Resim

OLAY SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı. 2 vatandaşında tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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