Pazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak, nem bunaltacak

Meteoroloji pazar planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren raporunu paylaştı, günün hava durumuna dair beklentiler belli oldu. İki bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar devam edecek. İşte 21 Temmuz 2024 günün hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 21 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Pazar planı yapanları yakından ilgilendiren açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine sağanak uyarısı yapılırken, yurdun kalan kesiminde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Birçok kentte nem geceleri yine uyutmayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Ege'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

GÜNÜN İLK SAATLERİNDE SICAK VE NEM BUNALTTI

Öte yandan İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü.

Genel hava sıcaklığı sabahın ilk saatleri itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklığın 28,3 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ KENDİNİ DENİZE ATTI

İstanbul’da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava dün kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu. Hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissedildi. İstanbul Boğazı’nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da tadını çıkardı.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sarayburnu’nda denize giren Aydın Duman, havanın çok sıcak ve nemli olduğunu söyledi.

Duman “Deniz olmasa yanarmışız” dedi. Salih Bozdemir ise Salacak sahiline sıcak havalarda arkadaşlarıyla birlikte Boğaz’da yüzmek için geldiğini belirterek, “Geceleri iki defa duş aldığımız oluyor. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Evimizde klima falan da yok” ifadelerini kullandı.



21 Temmuz 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu

BURSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık