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Pençe-Kilit bölgesinden kahreden haber! Şehidimiz var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinden kahreden haber! Şehidimiz var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde, teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler hastanede tedavi altına alınırken, bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sızma ve saldırı girişiminde bulunuldu. Girişimde 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. 

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada yaralı askerlerin tedavi altına alındığı belirtilirken, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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