Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki alçak saldırı sonrası siyasilerden ortak mesaj

23 Aralık 2023 20:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 20:42

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin daha şehit olduğunu, aynı çatışmada 13 teröristin de öldürüldüğünü duyurdu.

Türkiye iki günde 12 şehit haberi ile sarsılırken, siyasiler de sosyal medya hesaplarından peş peşe başsağlığı mesajları yayınladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

NUMAN KURTULMUŞ

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum. Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun. Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın."

FAHRETTİN ALTUN

"Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

FAHRETTİN KOCA

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun."

HAKAN FİDAN

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum."

ÖZGÜR ÖZEL

"Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

FUAT OKTAY

MERAL AKŞENER

"Dün akşam yüreğimize düşen ateşe, bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık... Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda, 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik...

Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız!"

MUHARREM İNCE

EKREM İMAMOĞLU

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan altı kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."