Pendik'te doğal gaz borusu patladı, binadakiler gece yarısı tahliye edildi

5 Ocak 2024 07:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 07:11

İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Hemen ardından yangın çıktı, binadakiler tahliye edilirken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay, saat 01.40 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde bir binanın giriş katında yaşandı.

GECE YARISI PATLAMA SESİNE UYANDILAR

Doğal gaz borusu bir şekilde yanmaya başladı, alevler hızla büyüdü. Patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu anında yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Apartmandaki doğal gaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.