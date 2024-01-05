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    Pendik'te doğal gaz borusu patladı, binadakiler gece yarısı tahliye edildi

    İstanbul'da sıcak saatler yaşandı! Pendik'te gece yarısı bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Hemen ardından yangın çıktı, binadakiler tahliye edilirken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay, saat 01.40 sıralarında  Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde bir binanın giriş katında yaşandı.

    GECE YARISI PATLAMA SESİNE UYANDILAR

    Doğal gaz borusu bir şekilde yanmaya başladı, alevler hızla büyüdü. Patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu anında yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

    BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Apartmandaki doğal gaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IstanbulHaberlerPendikBina
    Haberler > Gündem > Pendik'te doğal gaz borusu patladı, binadakiler gece yarısı tahliye edildi
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